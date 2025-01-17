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        Kilidini kırdıkları elektrikli bisikleti çaldılar; 5 gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, elektrikli bisikleti kilidini kırarak çaldığı öne sürülen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:30
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        Kilidini kırdıkları elektrikli bisikleti çaldılar; 5 gözaltı
        ABONE OL

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, elektrikli bisikleti kilidini kırarak çaldığı öne sürülen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta, Kazım Karabekir Mahallesi Mihrace Sokak’ta, bir elektrikli bisikletin kilidinin kırılarak çalınması ihbarıyla, ortak çalışma yürüttü. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak, olayla bağlantılı 5 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, dün yapılan operasyonla O.Ş. (46), N.K. (36), K.A. (27), N.B. (34) ve Ç.Ö.’yü (33) gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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