Samsunpor, Beşiktaş deplasmanı için yola çıktı

Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Samsunspor, Süper Lig'in 20’nci haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Puan tablosunda 3’üncü sırada bulunan Samsunspor, deplasmanda aldığı Kayserispor galibiyetinin ardından seriyi devam ettirmek istiyor. 30 puanla 6’ncı sıradaki Beşiktaş ise Bodrum FK maçının ardından üst üste ikinci galibiyetini alma hedefinde.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.