Rize'den Samsun'a organ nakli; 18 yaşındaki Medine umut oldu

RİZE'detrafik kazası beyin ölümü gerçekleşen Medine Yılmaz'ın (18) bazı organları, gönderildiği Samsun'da hastalara nakledildi.

Rize'de 3 Ocak'ta geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen Medine Yılmaz'ın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya umut oldu. Yılmaz'ın ailesi, nakledilmek için hastaneden çıkarılan organları görünce gözyaşı döktü. Organlardan karaciğer, böbreklerden biri ve korneaları Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne (OMÜ) gönderilerek hastalara nakledildi.

'BÖLGEDEMİZDE 1000 CİVARI HASTA BÖBREK BEKLİYORLAR'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "14 Ocak 2025 tarihinde Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir trafik kazası sonucunda beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kadavra donörden elde edilen organlardan bir tanesi, OMÜ'de tarafımızca Samsun'da yaşayan 43 yaşındaki hastamıza başarı ile nakledildi. Bu merkezimizde yapılan 2025 yılının ilk kadavra nakliydi. Merkezimiz özellikle kadavra böbrek nakilleri ile ön plana çıkan bir merkez. Türkiye'de en fazla kadavra böbrek naklinin yapıldığı merkezlerin başında geliyor ve bu konuda oldukça büyük bir deneyime sahip. Bölgemizde yaklaşık 1000 civarı hasta böbrek bekliyorlar. Onlara umut olabildiğimiz için de bu bizi çok sevindiriyor. Bu böbrek nakilleri giderek, artan sayıda merkezimize gerçekleştirmeye başlandı. Dolayısıyla özellikle insanların duyarlılığının artması bu konuda hem bizim hem de hastalarımızın yüzünü güldüren bir sonuçlara ulaşmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla bağışçı olan aileye öncelikle bu yüce gönüllüler için çok çok teşekkür ediyorum ve sabırlar diliyorum. Kayıpları için Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanlar, kendilerinin ve sevdiklerinin organlarını bağışladıkları zaman onlar (organlar) tekrar yaşam ışığı olarak geri dönecektir" dedi.

'BU HİZMETİ YAPAN TEK NAKİL MERKEZİ'

OMÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Yardımcısı Doç. Dr. Kağan Karabulut da "Geçtiğimiz günlerde Rize'de bağışlanan karaciğer, ünitemize geldi ve burada bekleyen bir hastaya takıldı. Hastamızın genel durumu şu anda gayet iyi. Bizim buradaki organ naklinden bahsetmek istiyorum. Organ nakil merkezimiz, Karadeniz'de bu hizmeti yapan tek nakil merkezi ve bekleyen bir sürü hastamız var. Bunlar için insanlarımızı, halkımızı organlarını bağışlamaya öneriyoruz. Teşvik etmeye çalışıyoruz. Ayrıca da organlarını bağışlayan ailelere de teşekkür ederim" diye konuştu.