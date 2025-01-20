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        Takla atıp su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        SAMSUN'da takla atıp, su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Cemal A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:30 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:35
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        Takla atıp su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        SAMSUN'da takla atıp, su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Cemal A. (65), yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında, Atakum ilçesi Adalar mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. Cemal A.'nın kontrolünü yitirdiği 55 TS 264 plakalı otomobil, takla atıp su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Cemal A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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