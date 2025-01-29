3 ay önce cezaevinden çıktı, husumetlisini tabancayla vurdu (2)
TUTUKLANDISamsun'unİlkadım ilçesinde 3 ay önce cezaevinden çıkıp, husumetlisini tabancayla vurarak yaralayan Fırat Bilgili, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun’unİlkadım ilçesinde 3 ay önce cezaevinden çıkıp, husumetlisini tabancayla vurarak yaralayan Fırat Bilgili, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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