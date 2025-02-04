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        Yüksel Yıldırım: Yokluk içinde çöldeki vaha gibiyiz

        SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, takımda bulunan transfer yasağından dolayı tek korkularının sakatlık olduğunu belirterek, "Transfer tahtamız kapalı, eksiklerimizin yerini dolduramıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:11 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:15
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        Yüksel Yıldırım: Yokluk içinde çöldeki vaha gibiyiz
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        SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, takımda bulunan transfer yasağından dolayı tek korkularının sakatlık olduğunu belirterek, “Transfer tahtamız kapalı, eksiklerimizin yerini dolduramıyoruz. Onun için tek korkumuz sakatlık. Yokluk içinde çöldeki vaha gibiyiz. Hem teknik ekibin hem futbolcuların hem de biz yönetimin Başakşehir maçından büyük bir ders çıkarması lazım” dedi.

        Samsunspor’un puan kaybederek üçüncülükten düşme ihtimallerinin bir tek kendileri tarafından olabileceğini ifade eden Başkan Yüksel Yıldırım, “Başakşehir’e karşı sezonun en kötü maçını oynadık. Diyecek bir kelime yok. O maçta sakatlarımız vardı ve istediğimizi yapamadık. Kanatlar, yedekler tutmadı. Kötü oynadık ve kaybettik. Bu bizim için bir nazar boncuğu olsun diyeceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Samsunspor üçüncülükten aşağı inecekse bunu biz kendimiz yaparız. 15 hafta var sezonun bitmesine. 3 puanlı sistemde daha çok sular akacak bu köprünün altından. Bu hafta oynayacağımız Hatay maçı çok önemli. Ondan sonra peşine Konya maçımız var. Konya daha da önemli. Biz bulunduğumuz konumun farkındayız. Ne yapmamız gerektiğinin farkındayız” diye konuştu.

        'ANADOLU TAKIMLARI OLARAK MHK VE TFF’YE KENDİMİZİ ANLATAMIYORUZ'

        Küme düşmemek için mücadele edecek olan takımlarla yapacakları maçların zorlu geçeceğini belirten Yıldırım, “Küme düşmemeye oynayan takımlarla oynayacağız. Bu maçların hepsi çok zor. Bir de yukarıya asılan takımlar var. Üst sıralar çok karışık. Bence bu sene lig güzel oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray artık koptu gidiyorlar. Puan farkını on küsurlere çıkardılar. Onları durduracak takım yok gibi. Ben de söylemeden edemeyeceğim. Yapıda yapı diyorlar. Kim daha çok televizyona çıkıp bağırıyorsa bu yapı denen şey etki altında kalıyor. Anadolu takımları olarak Merkez Hakem Kurulu’na (MHK), Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) biz kendimizi anlatamıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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