Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına gözaltı

SAMSUN’da kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapan F.K. (27) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K.’nin kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’ndeki kargo şirketinde arama yaptı. Aramada, F.K.’ye ait kargoda, tarım ilaçlama pompasına gizlenmiş 2 bin 600 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.K., gözaltına alındı. Göndericinin kim olduğunun belirlenemediği öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.