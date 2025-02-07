Samsunspor – Hatayspor: 2-0

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Alper Akarsu, Cem Özbay, Gökhan Barcın

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 81 Soner Gönül), Bennasser, Celil Yüksel, Holse (Dk. 81 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 90 Muhammet Ali Özbaskıcı), Emre Kılınç (Dk. 81 Muja), Mouandilmadji (Dk. 73 Schindler)

HATAYSPOR: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel (Dk. 90+4 Oğuzhan Matur), Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 67 Bamgboye), Bilal Boutobba, Joelson Fernandes (Dk. 76 Strandberg), Aboubakar

GOLLER: Dk. 3 Mouandilmadji, Dk. 7 Zeki Yavru (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dimata (Samsunspor) – Joelson Fernandes, Kilama (Hatayspor)

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Hatayspor’u 2-0 yendi. Karşılaşma öncesi hakemler ve her iki takım futbolcuları, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 şehrin ismi ve ‘06 Şubat 2023 – 04.17’ yazılı pankartla çıktı. Ayrıca iki takımın oyuncuları sahaya üzerinde deprem saati olan ’04.17’ yazılı siyah tişörtlerle çıktı. Samsunspor takım kaptanı Zeki Yavru da 6 Şubat depreminde Adıyaman’da enkaz altında kalan İkra Çelebi’nin (11) fotoğrafı ile çıktı.

3’üncü dakikada Emre Kılınç’ın pasıyla buluşan Mouandilmadji, ceza sahasına girer girmez çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.

7’nci dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

35’inci dakikada Bola’nın ceza sahasına yaptığı ortada topu göğsü ile önüne alan Emre Kılınç’ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

42’nci dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Görkem Sağlam’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sonuçlandı.

50’nci dakikada Cemali Sertel’in pasıyla buluşan Kilama'nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Okan parmaklarının ucuyla topu kornere çıkarttı.

53’üncü dakikada Hatayspor’un kullandığı köşe vuruşunda Okan’ın elinden kaçırdığı topa gelişine vuran Joelson Fernandes’in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

69’uncu dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahasına yaptığı ortada defansın arkasına sarkan Holse’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.