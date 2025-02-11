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        Atık camlardan bitki ve kuş figürleri yapıyorlar

        SAMSUN Olgunlaşma Enstitüsü Seramik ve Cam Atölyesi'nde kullanılmış ve kırık camlardan Kızılırmak Deltası'ndaki 354 kuş türü ve bitkinin cam füzyon çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:10
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        Atık camlardan bitki ve kuş figürleri yapıyorlar
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        SAMSUN Olgunlaşma Enstitüsü Seramik ve Cam Atölyesi'nde kullanılmış ve kırık camlardan Kızılırmak Deltası’ndaki 354 kuş türü ve bitkinin cam füzyon çalışması yapılıyor.

        Samsun’un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası’nın doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği, Olgunlaşma Enstitüsü’nün çalışmalarına ilham kaynağı oldu. Enstitü, seramik ve cam atölyesinde kırık camları kullanarak, Kızılırmak Deltası’nda bulunan 354 kuş türünün cam füzyon çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sıfır atık geri dönüşüm kapsamında yapılan bu çalışmalarda, pencere ve kırık camlardan oluşan atık camlar ilk olarak fırınlanıyor. Ardından, kuşların ve bitkilerin boyutlarına göre kesilerek boyanıyor.

        ‘DELTADAN YANSIMALAR’ PROJESİ

        Çalışmalara ilişkin bilgi veren Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Seramik ve Cam Atölyesi Bölümü Alan Şefi Zafer Kurt, “Bu atölyede yapılan çalışmalar tema kapsamında yürütülmektedir. Bu seneye özel ‘Deltadan Yansımalar’ adı altında tema projemiz devam etmekte. Kızılırmak Deltası’nda bulunan bitki florası ve 354 kuş türünün görsellerinden yararlanılarak oluşturduğumuz tasarımlarla, cam füzyon çalışmalarını yapmaktayız. Şu an üzerinde çalıştığımız ‘Geleneksel ve Sanatsal İfadeyle İklim Değişikliği’ kapsamında yaptığımız çalışmalar ulusal ve yerel proje bazında devam etmektedir. Bununla ilgili olarak Kızılırmak Deltası’ndan yaptığımız araştırmalar, saha araştırmaları sonucunda elde ettiğimiz verilerden oluşturduğumuz görseller tasarım haline getirildi. Bu tasarımlar sonuç olarak dekoratif anlamda cam füzyon çalışmalarına kaynak oluşturdu” diye konuştu.

        Sıfır atık geri dönüşüm kapsamında kullanılan camların yeniden değerlendirildiğini belirten Kurt, “Kullandığımız camları yeniden dekoratif ve sanatsal anlamda geri dönüşümünü yapmış bulunmaktayız. Kullanılmış atık durumda olan cam malzemeyi bu delta kapsamında belirlediğimiz tasarımlarla yeniden gün yüzüne çıkartmış olmaktayız. Füzyon camda kullandığımız malzeme cam. Dolayısıyla atık olarak kullandığımız camları değerlendiriyoruz. Camları yeniden fırınlayıp ya da fırınlamadan farklı tekniklerle sanatsal çalışmalarda kullanıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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