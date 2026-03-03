Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da tedbir altındaki çocuklar iftarda buluştu

        Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen programda tedbir altındaki çocuklar iftarda bir araya geldi.

        Giriş: 03.03.2026 - 20:34
        Samsun'da tedbir altındaki çocuklar iftarda buluştu

        Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen programda tedbir altındaki çocuklar iftarda bir araya geldi.

        Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce tedbir altındaki çocuklara yönelik yürütülen "Değerler Köprüsü Projesi" kapsamında İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi'nde iftar programı düzenlendi.

        Projenin paydaşlarından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alaattin Altın, burada öz saygı ve öz şefkat konulu konuşma yaptı.

        Her insanın değeri hak ettiğini dile getiren Altın, "Her insan değerlidir ama bunun öncesinde öz saygı kelimesine dönecek olursak önce biz değerliyiz. Biz kendimizi değerli hissedersek o zaman karşı taraftaki insana daha fazla değer veririz. Bazen bunu toplum olarak yapamıyoruz. Kendimize çok değer vermezken karşı tarafa çok değer veriyoruz. Önce kendimize değer vereceğiz." dedi.

        İnsanın başına güzellikler geldiği gibi olumsuzluklar da gelebileceğine dikkati çeken Altın, olumsuzluklara rağmen insanın kendisine değer verip hayat mücadelesine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

        Şefkat ve merhamet kavramlarının İslam inancının en temel esaslarından biri olduğunu aktaran Altın, "Her insan hata yapabilir. Her insan nefsine uyabilir ama önemli olan hatamızı anlayıp kendimize, 'Ben hatamı gördüm, pişman oldum. Tekrar bu hatamı yapmamak için yolculuğa devam etmem gerekiyor' diyebilmemiz lazım. Hatamızı kabul etmezsek o zaman o pişmanlığı, şefkati gösteremeyiz." ifadesini kullandı.

        İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Soylu da çocukların vatana ve millete faydalı bireyler olmalarını diledi.

        Programa, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, Samsun İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Hüseyin Mutlu, Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş ile tedbir altındaki çocuklar katıldı.

