MKE, TSK'nın ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerini Samsun'da üretecek

Makineve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), atıl durumdaki Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üretecek.

Türk Savunma Sanayii'nin dünya markası milli gücü MKE A.Ş., Milli Savunma Bakanlığı'na devredilen atıl durumdaki Çarşamba Şeker Fabrikası'nda 2 milyar TL'lik yatırımla TSK'nın ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üretecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Şeker Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

MKE'nin Samsun'a yapacağı yatırımın 'Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Tavlı, "Faaliyetlerini tarihinden aldığı güç ve milli görev bilinci ile sürdürmekte olan Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin bağımsızlığımızı pekiştirecek ve geleceğe daha güçlü yürümemizi sağlayacaktır. Bu büyük yatırım gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle 'Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlayan Samsun'umuzun gücüne güç katacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN İLK 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ARASINDA YER ALIYOR'

MKE'nin köklerinin 15'inci yüzyıla kadar uzandığını, bu süreç içerisinde değişik isimlerle hizmet vererek, TSK'nın ihtiyaçlarını karşılayan köklü bir kuruluş olduğunu hatırlatan Vali Tavlı, "MKE, bugünkü statüsünü 1950 yılında kazanmıştır. Sermayesinin tamamı devlete ait, Milli Savunma Bakanlığı'na ilişkilendirilerek faaliyet gösteren bir kamu iktisadi teşekkülüdür. MKE A.Ş., yurdumuzun değişik bölgelerinde yer alan 11 fabrika ve 2 işletme ile kendi sektöründe Türkiye'nin önder sanayi kuruluşudur. Modern teknolojiye dayanan uygulamaları ve yetişmiş insan gücü potansiyeliyle MKE milli piyade tüfekleri, milli deniz topu, yakın hava savunma sistemi, zırhlı muharebe aracı ve MKE Yavuz Obüsü'nün de aralarında yer aldığı, mühimmat grubu, silah grubu, roket grubu, patlayıcı maddeler ve piroteknik ürünler, gaz maskeleri, barutlar, pirinç ve çelik malzemeler kategorilerindeki kaliteli ürünleri Türkiye'de ve bütün dünyada müşterilerin hizmetine sunmaktadır. MKE A.Ş., 2019 yılı itibarıyla Türkiye'nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır" dedi.