Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        MKE, TSK'nın ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerini Samsun'da üretecek

        Makineve Kimya Endüstrisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        MKE, TSK'nın ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerini Samsun'da üretecek
        ABONE OL

        Makineve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), atıl durumdaki Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üretecek.

        Türk Savunma Sanayii'nin dünya markası milli gücü MKE A.Ş., Milli Savunma Bakanlığı'na devredilen atıl durumdaki Çarşamba Şeker Fabrikası'nda 2 milyar TL'lik yatırımla TSK'nın ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üretecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Şeker Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

        MKE'nin Samsun'a yapacağı yatırımın 'Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Tavlı, "Faaliyetlerini tarihinden aldığı güç ve milli görev bilinci ile sürdürmekte olan Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin bağımsızlığımızı pekiştirecek ve geleceğe daha güçlü yürümemizi sağlayacaktır. Bu büyük yatırım gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle 'Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlayan Samsun'umuzun gücüne güç katacaktır" diye konuştu.

        'TÜRKİYE'NİN İLK 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ARASINDA YER ALIYOR'

        MKE'nin köklerinin 15'inci yüzyıla kadar uzandığını, bu süreç içerisinde değişik isimlerle hizmet vererek, TSK'nın ihtiyaçlarını karşılayan köklü bir kuruluş olduğunu hatırlatan Vali Tavlı, "MKE, bugünkü statüsünü 1950 yılında kazanmıştır. Sermayesinin tamamı devlete ait, Milli Savunma Bakanlığı'na ilişkilendirilerek faaliyet gösteren bir kamu iktisadi teşekkülüdür. MKE A.Ş., yurdumuzun değişik bölgelerinde yer alan 11 fabrika ve 2 işletme ile kendi sektöründe Türkiye'nin önder sanayi kuruluşudur. Modern teknolojiye dayanan uygulamaları ve yetişmiş insan gücü potansiyeliyle MKE milli piyade tüfekleri, milli deniz topu, yakın hava savunma sistemi, zırhlı muharebe aracı ve MKE Yavuz Obüsü'nün de aralarında yer aldığı, mühimmat grubu, silah grubu, roket grubu, patlayıcı maddeler ve piroteknik ürünler, gaz maskeleri, barutlar, pirinç ve çelik malzemeler kategorilerindeki kaliteli ürünleri Türkiye'de ve bütün dünyada müşterilerin hizmetine sunmaktadır. MKE A.Ş., 2019 yılı itibarıyla Türkiye'nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!

        Benzer Haberler

        Samsun'da sokakta toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü
        Samsun'da sokakta toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü
        Samsun'da "Etkin Din Hizmeti Eğitimi" semineri düzenlendi
        Samsun'da "Etkin Din Hizmeti Eğitimi" semineri düzenlendi
        Samsun'da kar yağışı etkili oluyor
        Samsun'da kar yağışı etkili oluyor
        Samsun'da elbise dolabında uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı
        Samsun'da elbise dolabında uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı
        Samsun'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Samsun'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        GÜNCELLEME - Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
        GÜNCELLEME - Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi