Samsun ve Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu; 4 gözaltı
SAMSUNve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
SAMSUNve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Samsun ve Antalya'da bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan Samsun'da 3, Antalya'daki 1 şüpheli emniyete götürüldü. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
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