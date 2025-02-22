Samsunspor - Rizespor maçının ardından
SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.
SÜPER Lig’in 25’inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Rizespor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut karşılaşmayı değerlendirdi.
Samsunspor’un ligin flaş takımı olduğunu belirten Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Ligin son periyoduna baktığımız zaman aslında fikstür olarak kolay bir fikstür değil. Beş haftanın dördünde Başakşehir, Samsun, Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynayacağımız bir fikstür. Maçların içine girdiğimiz zaman hiçbir maçta rakibe üstünlüğü vermeyen bizdik. Ama kırılma anlarının aleyhimize gelişmesi, son dakika golleri ya da sahada eksik kalmalarımız gibi... Bu periyodu oyun olarak baş başa geçsek de sonuç olarak çok kötü sürdürüyorduk. Ve bu periyodun bir sonraki maçı ligin flaş takımı Samsunspor'a karşı Samsun'daydı. Bu da ayağa kalkma maçı olarak kağıt üzerinde gerçekten zor bir maçtı” dedi.
'ÖZELLİKLE MAÇ BAŞLANGICINA ÇOK DİKKAT ETMEK İSTEDİK'
İkinci yarıda sistem değişikliği yaptıklarını belirten Palut, "Son derece fazla ikili mücadele kazanan, fizik gücü yüksek ve iç sahada tempolu ve iştahlı bir rakip. Özellikle maç başlangıcına çok dikkat etmek istedik. Ama şanssız bir golle de olsa 1-0 geriye düştük. Daha sonra ayağımızdaki topu kaptırıp ikinci golü yedik. İlk yarı 2-0 bitti. Bu ilk yarıdaki oyunun karşılığı bir skor mu, diye soracak olursanız bence hayır. İlk yarı 2-0 içeri mağlup girecek kadar biz negatif görüntüde değildik, ama golleri yiyen taraftık. Ama biz Samsunspor’dan iyi miydik ilk yarı? Hayır, o da değil. Dengeli bir oyun şeklindeydi. Tabii hem zor maç, hem deplasman, hem formda bir takım, hem de 46’ncı dakika 2-0 gerideyiz. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Zaten ilk yarı bir oyuncu değişiklik hakkımızı kullanmıştık. 3 değişiklik yaptım ve sistemi değiştirdim. Buradaki amacım bir kere sahadaki enerjiyi değiştirmek, rakibin bizim adımıza düşündüğü oyun ezberini sekteye uğratmaktı” diye konuştu.
‘3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ’
Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Palut, “Evet, her şeyden önce 3 puana ihtiyacımız vardı. Kötü bir periyod yaşadık ve ligin dibine doğru yaklaşmaya başlamıştık. Hala da bu konuda rahat olduğumuzu söyleyemem. 3 puan çok önemliydi. Böyle iyi bir takıma karşı geriden gelip kazanmak, ikinci yarı sahada iyi mücadele etmek, takımıma inşallah bundan sonraki süreçte öz güven olarak yansıyacaktır. Çünkü Rizespor'un en büyük sorunu maçlar arası istikrarsızlık, oyunun içinde devreler arası istikrarsızlık ve oyunun belli periyotlarında bir anda sahadan kaybolan bir takım görüntüsüydü. Bu bize istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir maç oldu. İlk yarı böyle oyun oynayınca, ikinci yarı böyle mücadele edince işler değişebilir. Buradan kar olarak 3 puanı alıp cebimize koymamız gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.
THOMAS REIS: BU MAÇTAN ÇIKARACAĞIMIZ DERSLER OLACAKTIR
Mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Birbirinden çok farklı ilk yarı ve ikinci yarı izledik. İlk 15 dakikada kar yağışı nedeniyle maç oynamak kolay değildi. İkinci yarı bizim adımıza çok farklı geçti. Skor 2-1 iken Soner Aydoğdu’nun girdiği bir pozisyon vardı. Eğer onu atsaydık maç bitmiş olacaktı. Maçta detaylar çok önemli. Daha sonrasında çok basit goller yedik. Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacaktır. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp, bir sonraki maçlara hazırlanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
PAPANIKOLAOU AMELİYAT OLACAK
Öte yandan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Ioannis Papanikolaou'un omuzunun çıktığı bildirildi. Samsun'da özel bir hastaneye götürülen oyuncunun ameliyat olması gerektiği ve Rizespor yönetiminin aldığı kararla ameliyatın Rize’de yapılacağı kaydedildi.
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