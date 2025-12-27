Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        LÖSEV, Samsun'da lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenledi

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Şubesince lösemili çocuklar ve aileleri için yılbaşı kutlama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:11 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        LÖSEV, Samsun'da lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Şubesince lösemili çocuklar ve aileleri için yılbaşı kutlama etkinliği düzenlendi.

        İlkadım ilçesindeki bir otelde düzenlenen partide, etkinliğe katılan lösemili çocukların yüzleri boyandı.

        Palyaço ve sihirbaz gösterileriyle eğlenen çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

        Etkinlikte lösemiyi atlatan çocuklardan oluşan Canım Kardeşim Korosu da konser verdi.

        İkramların verildiği etkinlikte, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

        LÖSEV Samsun Şubesi Yöneticisi Ferhan Taşkınsu, Samsun, Ordu, Giresun ve Amasya'dan gelen çocuk ve aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

        Yeni yıla hep birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı şekilde girmek için buluştuklarını belirten Taşkınsu, "Biz sağlık vakfı olduğumuz için her şeyin başında sağlık olsun diyorum. Bütün çocuklarımız sağlıkla, huzurla yaşasın." ifadesini kullandı.

        Taşkınsu, etkinliği yaklaşık 100 çocuğun neşeli vakitler geçirmesi ve yüzlerini güldürebilmek için düzenlediklerini kaydetti.

        Lösemili Eylül'ün annesi Hatice Hurşit ise her zaman yanlarında olan LÖSEV'e düzenledikleri etkinlikten dolayı teşekkür etti.

        Buğra'nın annesi Kübra Karakurt da LÖSEV ile 3,5 yıl önce tanıştıklarını, umut ve iyileşmenin olduğu bir ortamda bulundukları için mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Lösemiyi atlatan 12 yaşındaki Elif Dülger ise arkadaşlarıyla eğlendiklerini belirterek, yeni yıldan sevgi, iyilik, umut ve sağlık diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş

        Benzer Haberler

        ASKON'dan birlik ve beraberlik toplantısı yapıldı
        ASKON'dan birlik ve beraberlik toplantısı yapıldı
        Samsunspor'dan "bahis" soruşturması açıklaması Samsunspor Başkanvekili Veys...
        Samsunspor'dan "bahis" soruşturması açıklaması Samsunspor Başkanvekili Veys...
        Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Bilen, gündemdeki konuları değerlendirdi:
        Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Bilen, gündemdeki konuları değerlendirdi:
        EMŞAV'dan 264. anma programı
        EMŞAV'dan 264. anma programı
        Veysel Bilen: "Musaba'nın transferi etik açıdan doğru değil ama Samsunspor...
        Veysel Bilen: "Musaba'nın transferi etik açıdan doğru değil ama Samsunspor...
        Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesinin 71. Yıl Onur Gecesi yapıldı
        Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesinin 71. Yıl Onur Gecesi yapıldı