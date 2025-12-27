LÖSEV, Samsun'da lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenledi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Şubesince lösemili çocuklar ve aileleri için yılbaşı kutlama etkinliği düzenlendi.

İlkadım ilçesindeki bir otelde düzenlenen partide, etkinliğe katılan lösemili çocukların yüzleri boyandı.

Palyaço ve sihirbaz gösterileriyle eğlenen çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

Etkinlikte lösemiyi atlatan çocuklardan oluşan Canım Kardeşim Korosu da konser verdi.

İkramların verildiği etkinlikte, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

LÖSEV Samsun Şubesi Yöneticisi Ferhan Taşkınsu, Samsun, Ordu, Giresun ve Amasya'dan gelen çocuk ve aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Yeni yıla hep birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı şekilde girmek için buluştuklarını belirten Taşkınsu, "Biz sağlık vakfı olduğumuz için her şeyin başında sağlık olsun diyorum. Bütün çocuklarımız sağlıkla, huzurla yaşasın." ifadesini kullandı.

Taşkınsu, etkinliği yaklaşık 100 çocuğun neşeli vakitler geçirmesi ve yüzlerini güldürebilmek için düzenlediklerini kaydetti.