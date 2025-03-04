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        Ünilig Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası başladı

        – TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 4-5 Mart tarihleri arasında düzenlenen Ünilig Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:55
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        Ünilig Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası başladı
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        – TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 4-5 Mart tarihleri arasında düzenlenen Ünilig Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun’da başladı.

        İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 21 üniversiteden 185 sporcu katıldı. Bugün yapılan açılış seremonisinde Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporculara başarı diledi. İlk gün sıralama atışlarının yapıldığı şampiyona 5 Mart’ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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