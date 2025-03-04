Ünilig Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası başladı

İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 21 üniversiteden 185 sporcu katıldı. Bugün yapılan açılış seremonisinde Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporculara başarı diledi. İlk gün sıralama atışlarının yapıldığı şampiyona 5 Mart’ta sona erecek.

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