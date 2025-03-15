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        600 yıllık 'Sele Sepet Top Kandil' şenliği kutlandı

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde 6 asırdır sürdürülen 'Sele Sepet Top Kandil Şenliği', bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:23 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:25
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        600 yıllık 'Sele Sepet Top Kandil' şenliği kutlandı
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        SAMSUN'un Bafra ilçesinde 6 asırdır sürdürülen 'Sele Sepet Top Kandil Şenliği', bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Ramazan ayının 14'ünü 15'nci güne bağlayan gecede düzenlenen ve 600 yıllık geçmişe sahip olan gelenek, Bafra’da kutlandı. Belediye Kültür Merkezi bahçesindeki programa yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şenlikte Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde çocuklara kandil dağıtıldı. Mehter Takımı eşliğinde kandillerini yakan çocuklar ve aileleri, Fener Alayı ile Gençlik Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, programın önemine dikkat çekerek, “Ramazan ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece, Türkiye’de sadece Bafra’da 600 yıldır devam eden bir geleneğimiz var. Çocuklarımız için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Katılım her yıl artıyor, bu da bizi mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

        Mehteran konseri ve ramazan manilerinin seslendirildiği programda; sırık adam, Hacivat-Karagöz gösterisi ve sirk de bölge halkından ilgi gördü. Kurulan stantlarda pamuk şeker, Osmanlı şerbeti, patlamış mısır ve şeker ikram edilirken; çocuklar ise yüz boyama etkinliğiyle eğlendi.

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        Galeri
        Galeri
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