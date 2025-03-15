Gelini tarafından bekar oğlu öldürülen baba: Tek başına yapamaz

SAMSUN'dayengesi Şehri Bakar (23) tarafından öldürülen Murat Bakar'ın (33) babası Mustafa Bakar (74), cinayeti işlediğini itiraf eden ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan gelininin olaya önderlik ettiği ancak tek başına gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Baba Bakar, "Bu konu hiç ama hiç soruşturulmadı. Gelin, 'Ben öldürdüm' dedi ve olay bitti. Orada Şehri'den 5 tane olsa yine de yapamazdı. Kafa yarılmış, omuz kırılmış; bunu tek başına yapamaz. Herhangi bir erkek olmadığı sürece tek başına yapamaz" dedi.

Bafra ilçesinde 4 Ekim 2023'te yol kenarında hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, ölen kişinin Murat Bakar olduğunu belirledi. Bekar olan Bakar'ın tabanca ile vurulduğu ve vücudunda iki mermi girişi olduğu tespit edildi. Jandarma, Bakar'ı öldürdüğü iddia edilen yengesi Şehri Bakar'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehri Bakar, verdiği ifadede, "Murat ile 2018'den bu yana ilişkim bulunuyor. Murat bana ayrılmak istediğini ve bir kızla nikah kıyacağını söyledi. Daha sonra silahı alıp, dışarı çıktım. Murat'a 2 veya 3 el ateş ettim. Murat araçtan çıkıp, kaçmaya çalışırken elimdeki silah ile kafasına vurdum" dedi. Tutuklanan Bakar hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarında dava açıldı.

'ŞAHSIN TESPİTİNE YÖNELİK YÜZ DETAYI ELDE EDİLEMEDİ'

İddianamede, "3 Ekim 2023 tarihinde saat 21.12 sıralarında söz konusu olay yerine yakın bölgeye ait görüntüler incelendiğinde olay yerinde Çetinkaya Köprüsü'ne hızlı adımlarla olduğu değerlendirilen bir şahsın çıktığı ve yoldan karşıya geçerek köprüden hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldüğü ancak kamera görüntülerinin net olmadığından teknik inceleme raporu düzenlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Dairesi'ne gönderildiği, yapılan inceleme sonucunda görüntü kareleri üzerinde uygulanan süzgeç yöntemi sonucunda şahsın tespitine yönelik yüz detayı elde edilemediği ve iyileştirme görüntülerinin bir örneğinin dosya içerisine rapor olarak sunuldu" ifadelerine yer verildi.

SAVCI: TASARLAMA KOŞULLARI YOK

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Mart 2024'te görülen davada savcı, mütalaa verdi. Mütalaada, "Her ne kadar düzenlenen iddianame ile sanık hakkında hakkında tasarlayarak öldürme suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla eylemlerini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamadığı, oluşan şüpheli durumun sanık aleyhine yorumlanamayacağı, bu itibarla tasarlamanın koşullarının bulunmadığı anlaşıldığından, tamamlanan eylem bakımından sanığın kasten Murat Bakar'ı öldürdüğü ve bu nedenle eylemine uyan 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçunun yasal unsurları oluşmadığından bu suçtan beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi. Yargılama sonunda Şehri Bakar, 'iyi hal' indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.