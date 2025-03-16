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        Evsel atıkları 31 yıldır süs eşyasına dönüştürüyor

        SAMSUN'da yüksek heykeltıraş Füsun Yalçın, 31 yıldır evsel atıkları süs eşyalarına dönüştürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:00
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        Evsel atıkları 31 yıldır süs eşyasına dönüştürüyor
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        SAMSUN’da yüksek heykeltıraş Füsun Yalçın, 31 yıldır evsel atıkları süs eşyalarına dönüştürüyor. Heykeltıraş Füsun Yalçın, “Atıklardan yılbaşı süsleri yapıyorum. Lambalar, çiçekler yaptım. Ben elimde olan her şeyi ayrıştırıyorum” dedi.

        1996 yılında Amerika’dan Türkiye’ye dönen yüksek heykeltıraş Füsun Yalçın, orada gördüğü geri dönüşüm sisteminden etkilenerek, aynısını atölyesinde de uygulamaya başladı. Çöpleri ayrıştırmaya başlayan Yalçın, annesinden de geçen alışkanlıkla atıkları değerlendirmeye başladı. Füsun Yalçın, yumurta viyolünden yılbaşı süsü, pet şişeden dekoratif lamba yaparak birçok malzemeyi yeniden kullanıma kazandırıyor.

        ATIKLARDAN SÜSLER YAPIYORUM

        Evindeki atıkları ayrıştırarak çöpe attığını söyleyen heykeltıraş Füsun Yalçın, “Ben şimdi elimde olan her şeyi zaten kategorize edip çöpleri ayırıyorum. Bunları değerlendirmek için bir şeyler yapıyorum. İnternetten de gördüğüm bazı şeyleri yapıyorum. Mesela yumurta viyolü herkesin evinde olan şeyler. Bunların arkasını ya da önünü kesip kullanıyorum. Lale şeklinde bir şey çıkıyor. Bunları yan yana yapıştırdığınız zaman bir daire oluşturuyor. Ondan sonra da renklendiriyorsunuz. Bir asma yeri de yaptığınız zaman çok şık, dekoratif bir süs oluyor. Atıklardan yılbaşı süsleri yapıyorum. Lambalar, çiçekler yaptım” diye konuştu.

        Amerika’da gördüğü geri dönüşüm sisteminden etkilendiğini belirten Yalçın, “1996 yılında Amerika'dan Türkiye’ye geldim. O zamandan beri bu attıkları değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü orada çok güzel ayrıştırıyorlardı. Her sitenin girişinde böyle değişik kağıt, cam, değişik çöplerin olduğu konteynerler vardı. Orada ayrıştırılıyordu. Burada da onu uygulamaya çalıştım” dedi.

        STOKLARIMDA ÇOK SAYIDA ÜRÜNÜM VAR

        Deposunda atıklardan yapılmış çok sayıda ürünü olduğunu ifade eden Füsun Yalçın, “Ben bütün malzemeleri ayırıp, çöpe öyle bırakıyordum. İşte böyle toplarken aklıma bunları değerlendirmek geldi, yapmaya başladım. Hoşuma da gitti. Belki bir gün bir yerde bir ağaç süslerim ya da dekoratif bir şey yaparım diye torbalarda duruyorlar” diye konuştu.

        ‘ANNEM DE HER ŞEYİ SAKLARDI’

        Annesinin de atıkları değerlendirdiğini belirten Füsun Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Benim annem de her şeyi saklardı. Mesela gelen bir hediyenin paketini ayrı, ipini ayrı sarar, biriktirirdi. Bize de ondan geçmiş demek ki. Bir de şunları doğaya atmak tabii çok vicdansızlık. Yok olması çok uzun sürüyor. 31 senedir atıkları değerlendiriyorum. Benim kız kardeşim daha detaylı geri dönüşüm değerlendirmesi yapıyor. Suyu mesela çok idareli kullanırız, ısıyı öyle. Mesela doğal gazı ben evde çok aşırı yakmam. Üstümü giyinirim, daha az yakarım. Böylece daha tasarruflu davranmış oluyorum. Suyu mesela elimi yıkarken, musluğu mutlaka kapatırım. O su hiç akmaz. Çünkü en çok o zaman su kaybı oluyor. Ona da çok dikkat ediyorum”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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