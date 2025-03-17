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        Samsun'da fuhşa teşvik ve insan ticareti operasyonu: 3 gözaltı

        SAMSUN'da düzenlenen eş zamanlı insan ticareti ve fuhşa teşvik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:15
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        Samsun'da fuhşa teşvik ve insan ticareti operasyonu: 3 gözaltı
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        SAMSUN’da düzenlenen eş zamanlı insan ticareti ve fuhşa teşvik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan, internet üzerinden ilan vererek suça aracılık edip, haksız kazanç sağlayan şüpheliler takibe alındı. Ekipler, 14 Mart’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda T.A. (34), S.M.K. (45) ve D.B.’yi (51) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.M.K. ve D.B. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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