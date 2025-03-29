Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2

69’uncu dakikada Rodrigues’in ceza sahası dışına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Hajradinovic’in şutunu kaleci Orkun çıkardı. Dönen topu takip eden Mamadou Fall’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

45’inci dakikada Yunus Emre Çift’in kısa hatalı geri pasında topa buluşan Da Costa, kaleciyi de çalımladı. Ayağı kayarak düşen Da Costa, takımını mutlak golden etti.

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.

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