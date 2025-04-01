Kamyonetteki çamaşır makinesinde 1 kilo 361 gram metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde yaptığı uygulama sırasında şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Eşya yüklü kamyonette yapılan aramalarda, çamaşır makinesi içine gizlenmiş 1 kilo 361 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonetteki O.T. (37), Ç.B. (44) ve M.B.T. (21) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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