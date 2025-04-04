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        OMÜ Rektör Yardımcısı Kurnaz: Kenevir lifinin pazar değerinin 2030'da 75 milyar dolara ulaşması bekleniyor

        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 18:29 Güncelleme: 04.04.2025 - 18:35
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        OMÜ Rektör Yardımcısı Kurnaz: Kenevir lifinin pazar değerinin 2030'da 75 milyar dolara ulaşması bekleniyor
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        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, “Kenevir, insanlık tarihinin en eski tarımsal bitkilerinden bir tanesidir. Endüstriyel kenevirin yaklaşık 25 bin farklı ürünün üretimde kullanılması nedeniyle küresel pazar büyüklüğü her geçen yıl artmaktadır. Bugün gelinen noktada; kenevir lifi pazar değeri 2022 yılında 7,55 milyar ABD doları iken, 2030 yılına kadar bu değerin 10 kat artması ve ortalama 75 milyar dolara ulaşması beklenmektedir” dedi.

        OMÜ ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Oregon Üniversitesi Kenevir İnovasyon Merkezi ‘Kenevirde Güncel Yaklaşımlar’ paneli düzenledi. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, ABD Oregon Üniversitesi Kenevir Yenilikçilik Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Wu Zhaohui, OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, ABD Tarım Bakanlığı, Fransa ve Norveç’ten akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Panelin açılış konuşmasını yapan OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, kenevirin kadim bir bitki olduğuna dikkat çekti. Aytaç, "Kenevir, insanlık tarafından çok eskiden beri çeşitli amaçlarla kullanılan bir bitki. Aslında kadim bir bitki. İnsanlığın tarihiyle eski olarak bilinmektedir. Zaman zaman içermiş olduğu psikoaktif etkenlerden dolayı birtakım ötelemelere maruz kalsa da son yıllarda psikoaktif etken maddeleri daha az içeren çeşitlerin ıslah edilmesiyle ve bir bakıma da dünyanın tekrar ihtiyacı vesilesiyle son yıllarda tekrar gündeme gelmiştir. Özellikle son 10 yılda ülkeler, kenevirle ilgili yasalarını ve mevzuatlarını değiştirmek suretiyle kenevir tarımını artırmaya ve sanayisini geliştirmeye çalışmaktadırlar” diye konuştu.

        ‘KENEVİR LİFİNİN, PAZAR DEĞERİNİN 2030 YILINDA 75 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR’

        Kenevir lifi pazar değerinin 2030 yılında 75 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirten OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Çetin Kurnaz, “Kenevir, insanlık tarihinin en eski tarımsal bitkilerinden bir tanesidir. Önceleri sadece giyecek ve lif gereksinimini karşılamak için kullanılan kenevir, zamanla gıda, tekstil, tıp, kozmetik, inşaat, otomotiv ve biyoteknoloji gibi birçok farklı alanda da önemli bir yer edinmiştir. Çeşitli yasal düzenlemeler nedeniyle bir dönem göz ardı edilen bu değerli bitki, günümüzde bilimsel araştırmaların ışığında yeniden hak ettiği değeri kazanmaktadır. Özellikle medikal alanda kenevirin tedavi edici etkileri üzerine yapılan çalışmalar, umut verici sonuçlar ortaya koymaktadır. Son 5 yılda yalnızca tıbbi kenevirle ilgili olarak 'Pub Med' veri tabanında yaklaşık 7 bin 500 bilimsel makale yayımlanmıştır. Bu rakam, kenevirin medikal araştırmalar açısından ne kadar büyük bir ilgi gördüğünü ve sağlık sektöründe önemli bir yer edinmeye başladığını göstermektedir. Endüstriyel kenevirin yaklaşık 25 bin farklı ürünün üretiminde kullanılması nedeniyle küresel pazar büyüklüğü her geçen yıl artmaktadır. Bugün gelinen noktada; kenevir lifi pazar değeri, 2022 yılında 7,55 milyar ABD dolar iken, 2030 yılına kadar bu değerin 10 kat artması ortalama; 75 milyar dolara ulaşması beklenmektedir” dedi.

        'KENEVİR YETİŞTİRİLDİĞİ ALANLARDA DAHA FAZLA KARBON YAKALIYOR'

        Kenevirin aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan stratejik bir kaynak olduğunu belirten Kurnaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Günümüzde sadece ekonomik potansiyeli değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim modellerine katkısı ve çevre dostu özelliklerinin olması, keneviri ekolojik dengeyi koruma noktasında geleneksel lifli bitkilere kıyasla daha stratejik bir alternatif haline getirmektedir. Kenevir yetiştirildiği alanlarda daha fazla karbon yakalayarak karbon ayak izini azaltmaktadır. Yetiştirilmesinde daha az su tüketimine ve daha az kimyasal gübre veya pestisit kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaat sektöründe kullanılan kenevir bazlı biyokompozitler ve yalıtım malzemeleri, karbon depolama kapasitesi sayesinde çevre dostu yapı malzemeleri olarak öne çıkmaktadır. Plastik kirliliğine çözüm olarak, biyo-bozunur kenevir bazlı plastikler, geleneksel fosil bazlı plastiklere sürdürülebilir bir alternatif oluşturmaktadır. Bütün bu veriler, kenevirin yalnızca ekonomik bir değer değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan stratejik bir kaynak olduğunu göstermektedir.”

        Açılış konuşmalarının ardından Oregon Üniversitesi Kenevir Yenilikçilik Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Wu Zhaohui, ‘Endüstriyel kenevirin ekonomik fırsatları, ABD’deki kenevirin gelişmesi, yasakların kaldırılması ve kenevir ile ilgili yaptığı projeler’ hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından Oregon Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serkan Ateş, ‘Genel Tanıtım ve Projenin Kapsamı’, Doç. Dr. Massimo Bionaz, ‘Kenevirin Hayvan Beslenmesinde Potansiyel Kullanımı’, Doç. Dr. Chat Higgins, ‘Kenevirde Sulama Yöntemi’ ile ilgili panelde konuşmalar ve sunumlar yaptı. Panelde ayrıca kenevirden yapılan elbise, örgü ve kozmetik gibi ürünler de sergilendi.

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