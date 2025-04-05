Kenevir liflerinden 'Amazon kadını'; 'Nazlı Saray' adı verildi

SAMSUNOlgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü El Sanatları Teknolojisi Alanı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında, kenevir liflerinden Amazon kadınını simgeleyen küçük heykel yapıldı. Heykele 'Nazlı Saray' adı verilirken, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, "Model aynı zamanda Amazon kadını temsil ediyor. Samsun'da da bir Amazon köyü var ve Amazonlara ait değişik hikayeler var. Biz de ona atıfta bulunmak amacıyla ikisini birleştirip, böyle bir karakter ortaya çıkardık" dedi.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, genellikle tekstil ve kağıt üretiminde kullanılan keneviri sanatsal projelere de dahil etti. Daha önce kenevirden doğal boyalarla kumaşlar üretip, ekoprint baskılar yapan enstitü, şimdi de kenevirin sanatsal yönünü ön plana çıkarmak amacıyla bir küçük bir heykel tasarladı. Heykelin yapımında doğal lifler taranarak şekillendirildi ve özel bir form kazandırıldı. Amazon kadınını simgeleyen bu heykel ile birlikte enstitü, Kızılırmak Deltası'nın doğal yapısına da dikkat çekmek için bölgedeki kuş, bitki ve ağaçları da çalışmalara dahil etti.

'KENEVİRİ GENİŞ ÇAPLI OLARAK ÇALIŞMA FIRSATI BULDUK' Enstitü olarak kenevir ile ilgili çok sayıda çalışmalarının olduğunu belirten Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın keneviri işaret etmesinden sonra Vezirköprü ve Bafra ilçemizde kenevir üretiminde bir artış söz konusu oldu. Bizler de enstitü olarak kenevirle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar var. Enstitümüzde bir atölye kurduk doğal boyayla ilgili. Kenevirden ürettiğimiz kumaşlarla burada doğal boyama çalışmaları yaptık. Aynı zamanda ekoprint baskı dediğimiz yine doğadan topladığımız doğal ağaç yaprakları ve bitkilerle yaptığımız boyama çalışmaları var. Yine kenevir liflerini kaynatarak, yaptığımız doğal kağıtlarımız var. Daha sonra kağıtların üzerinde yaptığımız ebru ve hat çalışmalarımız oldu. Biz de enstitü olarak, keneviri geniş çaplı olarak çalışma fırsatı bulduk" diye konuştu. 'KENEVİR BİTKİSİ SIFIR ATIĞA ÇOK UYGUN' Yıldırım, "El sanatları atölyemizde bir kenevir kız çalışması yaptık. Yaklaşık 1 aya yakın bir sürede çalıştık bu kızımızı. Onun haricinde yine Kızılırmak Deltası'na atıfta bulunmak amacıyla oradaki hayvanların ve bitki familyasında dikkat çekmek amacıyla oraya da çalıştık. Ve onlarla ilgili yine kuşlar, ağaçlar ve bitkileri çalıştık. Tabii ki kenevir bitkisi sıfır atığa çok uygun bir bitki. Her aşamasında farklı çalışma alanları bulunan bir bitki. O nedenle şu anda oldukça revaçta. Daha doğrusu eski ününe kavuşma çabaları içinde. Bununla alakalı pek çok çalışmalar da yapılıyor. Üniversitede yapılan çalışmalar var. Biz de süreci yakından takip ediyoruz ve panellere katılıyoruz. Enstitümüzde kendimizi daha fazla nasıl geliştirebiliriz? Bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.