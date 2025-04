Huzurevi sakinleri kupa için yarıştı

SAMSUN Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Yaş Alanlar Paylaşım ve Uyum (YAPU)’ projesi kapsamında huzurevi sakinleri bilgi yarışması yaptı. 15 yarışmacının katıldığı yarışmayı Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi kazanıp, kupanın sahibi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Yaş Alanlar Paylaşım ve Uyum' projesi kapsamında bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya Samsun, Çarşamba, Bafra, Ladik ve Atakum huzurevlerinden oluşan 5 ekip katıldı. Her ekipte huzurevi sakinlerinin yanı sıra birer personel de sözcü olarak yer aldı. 20 soruluk yarışmada her soru 3 seçenekli olarak sunulurken, her birine yanıt süresi 45 saniye olarak belirlendi. Kıyasıya geçen yarışmanın sonunda Atakum Huzurevi 20 tam puanla birinci olurken, Samsun, Çarşamba ve Ladik huzurevleri 19 puanla ikinci oldu. Bafra Huzurevi ise 16 puanla üçüncülüğü elde etti. Birinci olan ekibe kupa ve ödül takdim edildi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yüksek Kıyak, yarışma öncesi tüm katılımcılara başarılar dileyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.