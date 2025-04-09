Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Huzurevi sakinleri kupa için yarıştı

        SAMSUN Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yaş Alanlar Paylaşım ve Uyum (YAPU)' projesi kapsamında huzurevi sakinleri bilgi yarışması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Huzurevi sakinleri kupa için yarıştı
        ABONE OL

        SAMSUN Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Yaş Alanlar Paylaşım ve Uyum (YAPU)’ projesi kapsamında huzurevi sakinleri bilgi yarışması yaptı. 15 yarışmacının katıldığı yarışmayı Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi kazanıp, kupanın sahibi oldu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Yaş Alanlar Paylaşım ve Uyum' projesi kapsamında bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya Samsun, Çarşamba, Bafra, Ladik ve Atakum huzurevlerinden oluşan 5 ekip katıldı. Her ekipte huzurevi sakinlerinin yanı sıra birer personel de sözcü olarak yer aldı. 20 soruluk yarışmada her soru 3 seçenekli olarak sunulurken, her birine yanıt süresi 45 saniye olarak belirlendi. Kıyasıya geçen yarışmanın sonunda Atakum Huzurevi 20 tam puanla birinci olurken, Samsun, Çarşamba ve Ladik huzurevleri 19 puanla ikinci oldu. Bafra Huzurevi ise 16 puanla üçüncülüğü elde etti. Birinci olan ekibe kupa ve ödül takdim edildi.

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yüksek Kıyak, yarışma öncesi tüm katılımcılara başarılar dileyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.

        Yarışma hakkında bilgi veren Çarşamba Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Çalışmacı ve Proje Koordinatörü Zehra Özgür, “Projemiz Samsun’da Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü’ne bağlı resmi kuruluşlardan hizmet alan 300’ün üzerindeki yaş alan üyelerimizi kapsamakta. Bu bağlamda sondan ikinci etkinliğimiz olan bilgi yarışması için 15 yaşlımız yarıştı. Mutluyuz. Yaşasın mutlu yaş alanlar diyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de 61. Kütüphane Haftası kutlandı
        Vezirköprü'de 61. Kütüphane Haftası kutlandı
        Samsun'da şeker pancarı ekim alanı artırılacak
        Samsun'da şeker pancarı ekim alanı artırılacak
        Samsun'da "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği düzenlen...
        Samsun'da "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği düzenlen...
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 14 Nisan'da Samsun'da kapılarını açacak
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 14 Nisan'da Samsun'da kapılarını açacak
        Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı
        Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı
        Samsun'un ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Samsun'un ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor