Emine'yi öldüren eşi ahırda yakalandı

SAMSUN'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı (36) tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar (38), Atakum ilçesindeki bir evin ahırında yakalandı.

Olay, 15 Nisan'da saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokak ile Ok Sokak kesişiminde meydana geldi. Emine Akpınar, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar'ın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Emine Akpınar kanlar içerisinde yere yığılırken, 6 suç kaydı olan Emrah Akpınar kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 3 çocuk annesi Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Emine Akpınar'ın cenazesi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İlkadım ilçesindeki Derecik Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Emrah Akpınar'ın, 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi.