Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Emine'yi öldüren eşi ahırda yakalandı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı (36) tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar (38), Atakum ilçesindeki bir evin ahırında yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emine'yi öldüren eşi ahırda yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı (36) tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar (38), Atakum ilçesindeki bir evin ahırında yakalandı.

        Olay, 15 Nisan'da saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokak ile Ok Sokak kesişiminde meydana geldi. Emine Akpınar, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar'ın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Emine Akpınar kanlar içerisinde yere yığılırken, 6 suç kaydı olan Emrah Akpınar kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 3 çocuk annesi Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Emine Akpınar'ın cenazesi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İlkadım ilçesindeki Derecik Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Emrah Akpınar'ın, 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        YEĞENİ TUTUKLANDI

        Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, olay sırasında otomobil ile Emrah Akpınar'ı getirip, götürdüğü değerlendirilen yeğeni Ali Özkan’ı (25) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Özkan verdiği ifadede; dayısı Akpınar'ın kendisini evden alıp olay yerine götürdüğünü, önce Emrah Akpınar'ın daha sonra kendisinin kapıyı çaldığını ama kimsenin açmadığını, boşanma aşamasındaki çiftin sokakta karşılaştığı sırada silah sesi duymadığını, daha sonra Emrah Akpınar'ın Nakliyeciler Sitesi'nde indiğini, aracı da kendisine bıraktığını söylediği öğrenildi. Özkan, 16 Nisan'da tutuklandı.

        OTO YIKAMACIYA ADLİ KONTROL

        Polis Emrah Akpınar'ı Nakliyeciler Sitesi'nden alıp Atakum ilçesindeki kırsal bir mahalleye bıraktığı değerlendirilen oto yıkamacı arkadaşı E.Y.'yi de 18 Nisan'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi gece saatlerinde Atakum ilçesi Cami Mahallesi'ndeki bir evin ahırında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da satranç turnuvası düzenlendi
        Çarşamba'da satranç turnuvası düzenlendi
        Samsun'da firari FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da firari FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
        Otomobil elektrik direğine çarptı; 1 yaralı
        Otomobil elektrik direğine çarptı; 1 yaralı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da sis etkili oldu
        Samsun'da sis etkili oldu
        Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak
        Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak