Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Emre ile taraftarımız konuyu tatlıya bağladı

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, “Emre Kılınç ve o konuşmayı yapan taraftarımız konuşarak konuyu tatlıya bağladı. O taraftar arkadaşımızın art niyetle böyle bir söz söylediğini düşünmüyoruz. Yaşanan olay büyütülecek bir mesele değil” dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, takımın Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan antrenmanlarına katılıp konuşma yapan bir taraftarın "Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah'la kendi arasındadır" sözleri sonrasında bölgeyi terk eden Emre Kılınç’ın olayı hakkında DHA’ya açıklamada bulundu. Olmayan bir problemi büyüterek Samsunspor ve futbolcular hakkında olay yaratanların dikkate alınmaması gerektiğini söyleyen Veysel Bilen, “Olay, taraftarımız ve Emre’nin kendi aralarında konuşularak tatlıya bağlandı. Emre olsun, diğer tüm oyuncularımız olsun, hepsi son derece karakterli insanlar. Samsunspor’da kabiliyetiyle gelen, karakteriyle kalan oyuncular var. Emre Kılınç da bizim çok güvendiğimiz, inandığımız karakterli bir kardeşimiz. Bizde ekmek yedikleri kapıya yanlış yapacak bir oyuncu yok” diye konuştu.