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        Kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheliye suçüstü; o anlar kamerada

        SAMSUN'da kuyumculara sahte altın satarak dolandıran 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:10
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        Kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheliye suçüstü; o anlar kamerada
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        SAMSUN’da kuyumculara sahte altın satarak dolandıran 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 kuyumcunun dükkanına müşteri olarak gelen bir kişinin altın zincirlerinin sahte olduğunu fark edip yaptığı ihbar üzerine çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmasında, 2 kişinin kuyumcuları gezerek sahte altın satmaya çalıştıkları ve Terme ilçesine doğru yola çıktıkları belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda ilçedeki bir kuyumcuya sahte altın satmak isteyen H.Y.K. (49) ile dışarda gözcülük yaptığı sırada arkadaşının yakalandığını görüp kaçan O.K. (49) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 325 bin lira, 1 altın zincir, 6 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi. Şüphelilerin kuyumculara sahte altın sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Ekiplerin kontrolünde, şüphelilerin daha önce de aynı suçu işledikleri, başka bir kentten Samsun’a geldikleri ve Çarşamba’da 2, Terme’de 2 ve İlkadım’da ise 1 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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