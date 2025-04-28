Samsun'da heyelan; 4 kişilik aile kaya parçalarının altında kaldı (3)
HEYELANKAMERADASamsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
HEYELANKAMERADA
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde A.K.’nın otomobilini yıkadığı, eşi Ç.K.’nın da o sırada yanında bulunduğu, 2 çocuğun ise aracın içerisinde olduğu sırada heyelanın meydana geldiği anlar yer aldı. Ekiplerin A.K. ve 2 çocuğunu kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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