Samsun'da 3 kişinin öldüğü heyelanda 1 gözaltı
SAMSUN'unCanik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.
SAMSUN'unCanik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.Y. (62) gözaltına alındı.
Canik'te dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne, heyelan sonucu kaya parçaları düştü. İçerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç, kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın yaralı olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.Y. gözaltına alındı. Akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G.'nin (70) de yakalanması için çalışma başlatıldı.
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