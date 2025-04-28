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        Samsun'da 3 kişinin öldüğü heyelanda 1 gözaltı

        SAMSUN'unCanik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:15
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        Samsun'da 3 kişinin öldüğü heyelanda 1 gözaltı
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        SAMSUN'unCanik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.Y. (62) gözaltına alındı.

        Canik'te dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne, heyelan sonucu kaya parçaları düştü. İçerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç, kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın yaralı olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.Y. gözaltına alındı. Akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G.'nin (70) de yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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