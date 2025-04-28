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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 1 gözaltı- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:25
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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 1 gözaltı- Yeniden
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        Yazıişleri müdürlerine

        ‘Samsun'da 3 kişinin öldüğü heyelanda 1 gözaltı’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerde yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

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        Gökhan İÇKİLLİ- Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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