Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 1 gözaltı- Yeniden
Yazıişleri müdürlerine
‘Samsun'da 3 kişinin öldüğü heyelanda 1 gözaltı’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerde yeniden servis ediyoruz
YENİDEN
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Gökhan İÇKİLLİ- Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN,
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