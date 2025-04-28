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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (5)

        CENAZELERTOPRAĞA VERİLDİSamsun'daki heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ile çocukları Açelya ve Ayla Kaya için Terme ilçesi Akçay Karaçalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:53
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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (5)
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        CENAZELERTOPRAĞA VERİLDİ

        Samsun’daki heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ile çocukları Açelya ve Ayla Kaya için Terme ilçesi Akçay Karaçalı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Yan yana konulan tabutlarda yakınları gözyaşı döktü. Alınan helallik sonrası baba ve 2 çocuğu, İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Heyelandan yaralı olarak kurtarılan anne Çiğdem Kaya ise cenazeye ambulansla getirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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