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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanda iş yeri sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık

        SAMSUN'un Canik ilçesinde otomobillerini yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ve kızları Açelya Mina (5) ile Alya Kaya'nın (7) yaşamını yitirdiği anne Çiğdem Kaya'nın (31) yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli'nin (80) ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:15
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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanda iş yeri sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde otomobillerini yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ve kızları Açelya Mina (5) ile Alya Kaya’nın (7) yaşamını yitirdiği anne Çiğdem Kaya'nın (31) yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli’nin (80) ifadesi ortaya çıktı. Gedikli ifadesinde, “İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık” dedi.

        Olay, 27 Nisan akşam saatlerinde Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan oto yıkama bölümünde meydana geldi. Adem Kaya, istasyonun oto yıkama bölümünde 34 K 5396 plakalı otomobilini yıkadığı sırada bitişikteki yamaçta heyelan meydana geldi. Kaya ile eşi Çiğdem Kaya ve kızları Açelya Mina ve Ayla Kaya enkazın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarını başlatan ekipler, kolunda, bacaklarında ve burnunda kırıklar olan Çiğdem Kaya’yı yaralı kurtardı. Hastaneye sevk edilen Çiğdem Kaya’nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın devamında Adem Kaya ile 2 kızının cansız bedenine ulaşıldı. Adem Kaya ile 2 kızı, Terme ilçesi Karaçalı Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Akaryakıt istasyonu hem heyelan riski hem de araştırma ve soruşturma yapılması sebebiyle kapatıldı. İstasyonun akıbetinin yapılacak olan soruşturmanın ardından belli olacağı belirtildi.

        ‘DUVAR YAPMA GEREĞİ DUYMADIK’

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Yapılan çalışmalarda, akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli ile mesul müdür K.Y. (62), gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gedikli tutuklandı, K.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Bu arada Mehmet Zeki Gedikli’nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Gedikli ifadesinde, “İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Bu arsadaki bazı yerler eşilmiş temeller vardı, biz de bu temellerin üzerine inşaatı başlattık. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık. Belediye de daha sonra incelemesini yaptı ama bize duvar yapılması gerektiği yönünde uyarmadı. Ben işletmeyi açtığımda başka bir inşaat vardı o bölgede. İklim koşulları da bu kadar yağışlı değildi. Benim işletmemin hemen yakınında dinamitler patlatıldı ve tekrar inşaat yapıldı. Bölge de çok fazla yağış aldı. Kayanın üzerindeki malzemenin esneyip düştüğünü düşünüyorum. 2 yıl önce o duvardan kara yoluna taş düşüyordu. Bu kazada bir kusurum bulunmuyor, suçsuzum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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