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        Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybeden kadına psikolojik destek

        SAMSUN'un Canik ilçesindeki heyelanda eşi ile 2 kızını kaybeden Çiğdem Kaya'nın (31) tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu ve psikolojik destek sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:35 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:40
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        Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybeden kadına psikolojik destek
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        SAMSUN'un Canik ilçesindeki heyelanda eşi ile 2 kızını kaybeden Çiğdem Kaya'nın (31) tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu ve psikolojik destek sağlandığı bildirildi.

        Canik ilçesinde 27 Nisan akşamı meydana gelen heyelanda; bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümündeki araçta bulunan 4 kişilik aile, düşen kaya parçalarının altında kaldı. Çiğdem Kaya, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Eşi Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) hayatını kaybetti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Kaya'nın kalça ve omuzunda kırıklar tespit edildi. Kaya, yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından ortopedi servisinde tedaviye alındı. Durumu iyi olan Kaya'ya aynı zamanda psikolojik destek veriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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