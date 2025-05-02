Kayıp balıkçının eşi, 132 gündür sahilde umutla bekliyor

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde geçen yıl 22 Aralık'ta denize açılan, 4 gün sonra tekneleri 1 kilometre açıkta batmış olarak bulunan Muhammer Sevgili’den (52) 132 gündür haber alınamıyor. Eşini sahilde umutla bekleyen Lale Sevgili, "Eşim 132 gündür kayıp. Bulunmasını istiyorum. Denizin ucu bucağı yok. Nerede olduğu belli değil" dedi.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık 2024'te Muhammer Sevgili ve Halil Kayış (45), ‘Muratım 55 D 1416’ isimli tekneleriyle balık avlamak üzere denize açıldı. Bir süre balıkçılardan haber alınamayınca, arama çalışması başlatıldı. 26 Aralık’ta, açıldıkları noktadan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte batan tekneye ulaşıldı. Bir gün sonra da Halil Kayış’ın cansız bedeni, Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu. Muhammer Sevgili ise 132 gündür bulunamadı. Olaydan yaklaşık 4,5 ay sonra, 15 gün önce Çarşamba ilçesi Hürriyet sahilinde bir dalgıç tulumu bulundu. Tulumun Sevgili’ye ait olup olmadığı incelenecek.

Lale Sevgili, eşini sahilde umutla bekleyerek, "Benim eşim 132 gündür kayıp. Bulunmasını istiyorum. En azından bir mezarı olsun. Diğer arkadaşı denizden çıktı. Onun mezarı biliniyor, üstüne gidip dua ediyorlar. Ben Ramazan Bayramı arifesinde buraya geldim. Burada ağladım. Denizin ucu bucağı yok. Nerede olduğu belli değil" diye konuştu.