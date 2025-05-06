Baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan, yaşamını yitirdi (2)
EHLİYETİNİ15 GÜN ÖNCE ALMIŞSamsun'un Ayvacık ilçesinde baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan Yazıcı'nın (19), ehliyetini yaklaşık 15 gün önce aldığı öğrenildi.
EHLİYETİNİ15 GÜN ÖNCE ALMIŞ
Samsun'un Ayvacık ilçesinde baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan Yazıcı'nın (19), ehliyetini yaklaşık 15 gün önce aldığı öğrenildi. Öte yandan, Emircan Yazıcı'nın cansız bedeninin saat 17.10 sıralarında suyun 8 metre altında Samsun Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Samsun İl Jandarma Komutanlığı SAK timinin müşterek çalışması sonucu bulunduğu belirtildi. Gencin cansız bedeni, Ayvacık Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
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