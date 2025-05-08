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        Sağından geçmeye çalıştığı TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde sağından geçmek istediği TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Hayri Çelik (28), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:38
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        Sağından geçmeye çalıştığı TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde sağından geçmek istediği TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü Hayri Çelik (28), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydan geldi. Hayri Çelik’in kullandığı 55 AJM 431 plakalı motosiklet, aynı yöne giden S.B. (61) yönetimindeki 52 BD 849 plakalı TIR’ı sağından geçmek istedi. Bu sırada motosiklet, TIR’a yandan çarptı. Motosiklet ve sürücü metrelerce savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayri Çelik’in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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