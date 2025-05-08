Sağından geçmeye çalıştığı TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 09.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydan geldi. Hayri Çelik’in kullandığı 55 AJM 431 plakalı motosiklet, aynı yöne giden S.B. (61) yönetimindeki 52 BD 849 plakalı TIR’ı sağından geçmek istedi. Bu sırada motosiklet, TIR’a yandan çarptı. Motosiklet ve sürücü metrelerce savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayri Çelik’in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

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