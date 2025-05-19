Türkiye Kupası 4. Etap Samsun Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı tamamlandı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Kupası 4’üncü Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı, dün Samsun’un Atakum ilçesinde gerçekleşti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla koşulan yarışta sporcular, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve kadın sporunun yükselen gücünü simgeleyen anlamlı bir mücadele sergiledi.

KADIN BİSİKLETÇİLERİN GÜCÜYLE BAYRAM COŞKUSU BİRLEŞTİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş meşalesini yaktığı Samsun’da, 19 Mayıs ruhu bu yıl kadın sporcuların azmi ve kararlılığıyla yeniden canlandı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın bisikletçiler; büyük kadınlar, gençler ve yıldızlar kategorilerinde pedal bastı. Yarışta ferdi sıralamanın yanı sıra takım klasmanı da belli oldu. Sahil boyunca uzanan zorlu parkurda hem spor hem de tarih iç içe geçti.

BÜYÜK KADINLAR KATEGORİSİ:

108,7 km mesafede koşulan yarışta Alanya Belediyespor’dan Sevim Gerçek, 3:04:42’lik derecesiyle birinci oldu. İkinciliği AKUT Spor Kulübü’nden Melike Çakır 1 saniye farkla elde ederken, üçüncülüğü Team ISS Academy’den Şeniz Pamuk kazandı.

U19 KADINLAR KATEGORİSİ: 56,1 km’lik mesafeyi en hızlı tamamlayan isim, Giresun Spor Lisesi’nden Nilsu Karasay oldu. Giresun Gençlikspor Kulübü’nden Damla Eser ikinci, yine Giresun Gençlikspor Kulübü sporcusu Duygu Eser ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. U17 KADINLAR KATEGORİSİ: 56,1 km’lik parkurda büyük bir çekişmeye sahne olan yarışta, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nden Yağmur Ecrin Çolakoğlu birinciliği göğüsledi. Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’nden Zeynep Bayram ikinci, aynı kulüpten Elif Keklik ise üçüncü oldu. TAKIM KLASMANI: Büyük kadınlarda Takım Klasmanı birinciliğini Team ISS Academy Spor Kulübü alırken, U17 Takım Klasmanı birincisi Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi oldu. Sporculara madalyalarını Samsun Atakum Kaymakamı - Vali Yardımcısı Kemal Yıldız, Samsun Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Samsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Olgay İnci takdim etti. Yarış Sonuçları şöyle: Büyük Kadınlar Kategorisi (108,7 km)