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        Türkiye Kupası 4. Etap Samsun Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı tamamlandı

        TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Kupası 4'üncü Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı, dün Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:10 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:15
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        Türkiye Kupası 4. Etap Samsun Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı tamamlandı
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        TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Kupası 4’üncü Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı, dün Samsun’un Atakum ilçesinde gerçekleşti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla koşulan yarışta sporcular, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve kadın sporunun yükselen gücünü simgeleyen anlamlı bir mücadele sergiledi.

        KADIN BİSİKLETÇİLERİN GÜCÜYLE BAYRAM COŞKUSU BİRLEŞTİ

        Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş meşalesini yaktığı Samsun’da, 19 Mayıs ruhu bu yıl kadın sporcuların azmi ve kararlılığıyla yeniden canlandı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın bisikletçiler; büyük kadınlar, gençler ve yıldızlar kategorilerinde pedal bastı. Yarışta ferdi sıralamanın yanı sıra takım klasmanı da belli oldu. Sahil boyunca uzanan zorlu parkurda hem spor hem de tarih iç içe geçti.

        BÜYÜK KADINLAR KATEGORİSİ:

        108,7 km mesafede koşulan yarışta Alanya Belediyespor’dan Sevim Gerçek, 3:04:42’lik derecesiyle birinci oldu. İkinciliği AKUT Spor Kulübü’nden Melike Çakır 1 saniye farkla elde ederken, üçüncülüğü Team ISS Academy’den Şeniz Pamuk kazandı.

        U19 KADINLAR KATEGORİSİ:

        56,1 km’lik mesafeyi en hızlı tamamlayan isim, Giresun Spor Lisesi’nden Nilsu Karasay oldu. Giresun Gençlikspor Kulübü’nden Damla Eser ikinci, yine Giresun Gençlikspor Kulübü sporcusu Duygu Eser ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

        U17 KADINLAR KATEGORİSİ:

        56,1 km’lik parkurda büyük bir çekişmeye sahne olan yarışta, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nden Yağmur Ecrin Çolakoğlu birinciliği göğüsledi. Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’nden Zeynep Bayram ikinci, aynı kulüpten Elif Keklik ise üçüncü oldu.

        TAKIM KLASMANI:

        Büyük kadınlarda Takım Klasmanı birinciliğini Team ISS Academy Spor Kulübü alırken, U17 Takım Klasmanı birincisi Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi oldu. Sporculara madalyalarını Samsun Atakum Kaymakamı - Vali Yardımcısı Kemal Yıldız, Samsun Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Samsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Olgay İnci takdim etti.

        Yarış Sonuçları şöyle:

        Büyük Kadınlar Kategorisi (108,7 km)

        1. Sevim Gerçek – Alanya Belediyespor SK –3:04:42

        2. Melike Çakır – AKUT Spor Kulübü – 3:04:43 (+0:01)

        3. Şeniz Pamuk – Team ISS Academy Spor Kulübü – 3:04:49 (+0:07)

        U19 Kadınlar Kategorisi (56,1 km)

        1. Nilsu Karasay – Giresun Spor Lisesi Spor Kulübü

        2. Damla Eser – Giresun Gençlikspor Kulübü

        3. Duygu Eser – Giresun Gençlikspor Kulübü

        U17 Kadınlar Kategorisi (56,1 km)

        1. Yağmur Ecrin Çolakoğlu – Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi

        2. Zeynep Bayram – Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

        3. Elif Keklik – Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

        Takım Klasmanı

        Büyük Kadınlar (Elit Kadınlar) – 108,7 km

        1. Team ISS Academy Spor Kulübü – 09:30:53

        2. AKUT Spor Kulübü – 09:46:09

        U17 Kadınlar – 56,1 km

        1. Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi SK – 04:47:21

        2. Giresun Gençlikspor Kulübü – 04:49:06

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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