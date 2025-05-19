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        Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Ulusal Yat Yarışları'nın ödülleri sahiplerini buldu (2)

        KAZANANLARBELLİ OLDUCumhurbaşkanlığı 6'ncı Ulusal Yat Yarışları kapsamında 16 Mayıs'ta İstanbul Poyrazköy açıklarında başlayan ve dün Samsun'da sona eren yarışma ile ilgili İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi'nde ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 21:58 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:05
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        Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Ulusal Yat Yarışları'nın ödülleri sahiplerini buldu (2)
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        KAZANANLARBELLİ OLDU

        Cumhurbaşkanlığı 6’ncı Ulusal Yat Yarışları kapsamında 16 Mayıs’ta İstanbul Poyrazköy açıklarında başlayan ve dün Samsun’da sona eren yarışma ile ilgili İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi’nde ödül töreni düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve vatandaşlar katıldı. Samsun Açıkdeniz Yarış Etabı’nı 73 saatte tamamlayarak rekor kıran ve Kurtuluş Kupası’nın kazanan takım ‘Bey Metal Team Linea Rossa’ oldu. ORC Club kategorisinde ikinci ‘Milliyet 75. Yıl Yelken Takımı Fifty Fifty’ olurken, üçüncüsü ise ‘Nemo-Balspor’ oldu.

        ORL International kategorisinde Overall birincisi ‘Samsun Yelken Takımı Alchera’, Gezgin A sınıfında ‘Mudanya Üniversitesi’, Gezgin B sınıfında ise ‘Hero Sailing Bursa Eldiven Sanayi’ takımı oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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