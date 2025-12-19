Habertürk
Habertürk
        Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 01:02 Güncelleme: 19.12.2025 - 01:02
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Stat:MewaArena

        Hakemler: Mohammad Al-Emara, Turkka Valjakka, Mikaö Lamppu (Finlandiya)

        Mainz 05: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, Js Lee (Dk. 90+1 Maloney), Sano, Nebel, Widmer (Dk. 77 Boving), Amiri (Dk. 90+1 Y Fell), Weiper (Dk. 69 Hollerbach)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 57 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 85 Borevkovic), Makoumbou, Ntcham (Dk. 33 Yunus Emre Çift), Holse (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 57 Tahsin Bülbül), Emre Kılınç, Mouandilmadji

        Goller: Dk. 44 Widmer, Dk. 48 Amiri (penaltıdan) (Mainz 05)

        Sarı kartlar: Dk. 9 Mouandilmadji , Dk. 75 Yunus Emre Çift, Dk. 84 Van Drongelen (Samsunspor)

        MAİNZ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

