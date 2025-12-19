Futbol: UEFA Konferans Ligi
Stat:MewaArena
Hakemler: Mohammad Al-Emara, Turkka Valjakka, Mikaö Lamppu (Finlandiya)
Mainz 05: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, Js Lee (Dk. 90+1 Maloney), Sano, Nebel, Widmer (Dk. 77 Boving), Amiri (Dk. 90+1 Y Fell), Weiper (Dk. 69 Hollerbach)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 57 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 85 Borevkovic), Makoumbou, Ntcham (Dk. 33 Yunus Emre Çift), Holse (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 57 Tahsin Bülbül), Emre Kılınç, Mouandilmadji
Goller: Dk. 44 Widmer, Dk. 48 Amiri (penaltıdan) (Mainz 05)
Sarı kartlar: Dk. 9 Mouandilmadji , Dk. 75 Yunus Emre Çift, Dk. 84 Van Drongelen (Samsunspor)
MAİNZ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.