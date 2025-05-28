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        Kuzeninin itip düşürdüğü gazi, beyin kanaması geçirdi

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:45
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        Kuzeninin itip düşürdüğü gazi, beyin kanaması geçirdi
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde T.A. (44), tartıştığı gazi kuzeni F.A.'yı (36) itip yere düşürdü. Kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren F.A. hastaneye kaldırılırken, T.A. gözaltına alındı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. T.A., kuzeni F.A., İ.H. ve E.E. Balaç Mahallesi'ndeki ormanda içki içtikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrası oturdukları yerden kalkmaya karar veren 4 kişi, İ.H.'yi Mevlana Mahallesi'ndeki evine bırakılması konusunda yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle T.A., kuzeni F.A.'yı itti. Yere düşen F.A. başını yere çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A., özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

        Bir hastanede sekreterlik yapan ve 2008 yılında yaşanan Aktütün Sınır Karakolu'na baskında gazi olduğu öğrenilen F.A.'nın kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. T.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan aşçı olduğu öğrenilen T.A.'nın 'Kasten yaralama', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlardan 21, F.A.'nın ise 'Hakaret' ve 'Taksirle yaralama' gibi suçlardan 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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