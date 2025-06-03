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        Kantinden aldıkları dönerden rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde okul kantininden alıp yediği tavuk dönerden rahatsızlanan 4 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:48 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:50
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        Kantinden aldıkları dönerden rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde okul kantininden alıp yediği tavuk dönerden rahatsızlanan 4 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

        Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Üsküp Caddesi’ndeki Hasköy Ortaokulu’nda sabah okul kantininden tavuk döner yiyip ilk derse giren 11-12 yaş gruplarındaki 4 öğrencide, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Öğretmen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ambulansla 4 öğrenci, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Öğrencilerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Canik İlçe Tarım Müdürlüğü, tavuk dönerden numune aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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