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        Nesli tükenme tehlikesindeki kum zambağı Samsun'da çoğaldı

        DOĞA Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Engin Yılmaz Çalış, nesli tükenme tehlikesinde olan kum zambağının kentin kıyılarında çoğaldığını belirterek, "Bitki, yaz aylarında su ihtiyacını, atmosfer nemi ve gece oluşan çiyden karşılayabiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:35
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        Nesli tükenme tehlikesindeki kum zambağı Samsun'da çoğaldı
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        DOĞA Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Engin Yılmaz Çalış, nesli tükenme tehlikesinde olan kum zambağının kentin kıyılarında çoğaldığını belirterek, “Bitki, yaz aylarında su ihtiyacını, atmosfer nemi ve gece oluşan çiyden karşılayabiliyor. Taban suyundan da faydalanabilmesi sayesinde tuz toleransı yüksek bir tür. Samsun’un sahil kesimlerinde oluşan bu uygun koşullarla, yayılımı sağlıklı şekilde sürdürüyor” dedi.

        Zambakgiller familyasına ait olan kum zambağı (Pancratium maritimum); Samsun’un Bafra, Terme, Çarşamba, Alaçam, Yakakent, Tekkeköy, Atakum ve 19 Mayıs ilçelerindeki sahil kesimlerinde yayılım gösteriyor. Kum zambağının yaşam koşullarına ilişkin değerlendirme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Engin Yılmaz Çalış, bitkinin kentte gözle görülür artışı olduğuna değinerek, "Kum zambağı, güneşi seven bir bitkidir. Bu nedenle ıslak olmayan kumullarda, diğer bitki türlerinin az olduğu, açık ve güneş alan alanları tercih eder. Bitki, yaz aylarında su ihtiyacını, atmosfer nemi ve gece oluşan çiyden karşılayabiliyor. Taban suyundan da faydalanabilmesi sayesinde tuz toleransı yüksek bir tür. Samsun’un sahil kesimlerinde oluşan bu uygun koşullar sayesinde ise yayılımı sağlıklı şekilde sürdürüyor" diye konuştu.

        'ZORLU KOŞULLARDA YAŞAMINI SÜRDÜREBİLİR'

        Kıyı biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilirliği açısından bu türlerin korunmasının şart olduğunu dile getiren Çalış, "Özellikle deniz kenarındaki doğal kumluklar, bu bitkinin yaşaması için en uygun alanlardır. Botanikte ‘geofit’ olarak adlandırılan bu tür, kış aylarını toprak altında dinlenerek geçirir. Yaz aylarında ise yağıştan ziyade, atmosferdeki nem ve gece oluşan çiy sayesinde su ihtiyacını karşılar. Ayrıca, denizden gelen taban suyunu kullanabildiği için tuza karşı da oldukça dayanıklıdır. Bu özellikleriyle zorlu çevre koşullarında bile yaşamını sürdürebilen nadir bitkiler arasında yer alır. Son yıllarda turizm faaliyetleri, kıyıların yerleşime açılması ve çeşitli sanayi amaçlı uygulamalar nedeniyle kumulların yapısı bozulmakta, bu da kum zambağının yaşam alanlarını tehdit etmektedir. İlimiz sahil şeridinde özellikle Bafra, Terme, Çarşamba, Alaçam, Yakakent, Tekkeköy, Atakum ve 19 Mayıs ilçelerimizin kıyı alanlarında kum zambağı yoğun şekilde görülmektedir. Bu alanlar sadece kum zambağı açısından değil, genel olarak denizel ve kıyı biyolojik çeşitlilik bakımından da zengin bir yapıya sahiptir. Bu doğal zenginliğin korunması bizim için son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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