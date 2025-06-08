Nesli tükenme tehlikesindeki kum zambağı Samsun'da çoğaldı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Engin Yılmaz Çalış, nesli tükenme tehlikesinde olan kum zambağının kentin kıyılarında çoğaldığını belirterek, “Bitki, yaz aylarında su ihtiyacını, atmosfer nemi ve gece oluşan çiyden karşılayabiliyor. Taban suyundan da faydalanabilmesi sayesinde tuz toleransı yüksek bir tür. Samsun’un sahil kesimlerinde oluşan bu uygun koşullarla, yayılımı sağlıklı şekilde sürdürüyor” dedi.

Zambakgiller familyasına ait olan kum zambağı (Pancratium maritimum); Samsun’un Bafra, Terme, Çarşamba, Alaçam, Yakakent, Tekkeköy, Atakum ve 19 Mayıs ilçelerindeki sahil kesimlerinde yayılım gösteriyor. Kum zambağının yaşam koşullarına ilişkin değerlendirme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Engin Yılmaz Çalış, bitkinin kentte gözle görülür artışı olduğuna değinerek, "Kum zambağı, güneşi seven bir bitkidir. Bu nedenle ıslak olmayan kumullarda, diğer bitki türlerinin az olduğu, açık ve güneş alan alanları tercih eder. Bitki, yaz aylarında su ihtiyacını, atmosfer nemi ve gece oluşan çiyden karşılayabiliyor. Taban suyundan da faydalanabilmesi sayesinde tuz toleransı yüksek bir tür. Samsun’un sahil kesimlerinde oluşan bu uygun koşullar sayesinde ise yayılımı sağlıklı şekilde sürdürüyor" diye konuştu.