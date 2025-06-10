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        Samsun'da sandalları alabora olan 3 kişiyi ekipler kurtardı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, sandalları alabora olup denize düşen 3 kişiyi ekipler kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 20:43 Güncelleme: 10.06.2025 - 20:45
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        Samsun'da sandalları alabora olan 3 kişiyi ekipler kurtardı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde, sandalları alabora olup denize düşen 3 kişiyi ekipler kurtardı.

        Olay, Atakum ilçesi Yalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, bir sandalın alabora olduğunu ve üzerinde birkaç kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı araştırmada can yelekli 3 kişi ile ters dönmüş sandalı tespit etti. E.M.T. (21), C.A. (23) ile E.C. (23), ekipler tarafından kurtarıldı. 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Sandal kıyıya çekilirken, 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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