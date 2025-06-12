Sitenin bahçesinden 15 bin TL değerindeki oturma grubunu çalan şüpheli tutuklandı

SAMSUN’un İlkadım ilçesindeki sitenin bahçesinden 15 bin lira değerindeki ahşap oturma grubunu çalan ve 2'nci el alım satım işi yaptığı öğrenilen Kamil Kanca (46), tutuklandı.

Olay, 30 Mayıs'ta saat 23.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’ndeki sitede meydana geldi. İkinci el eşya alım satım işi yapan Kamil Kanca, siteye girip 15 bin lira değerindeki ahşap oturma gurubunu alıp, kaçtı. Sitede oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin Kamil Kanca olduğunu tespit etti. Ekipler, 6 suç kaydı bulunan şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Kanca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.