Polis, sağlık kontrolüne götürülürken kaçmak isteyen tutukluyu kalçasından vurdu

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde tutuklanıp, cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için hastaneye götürülen D.B. (23), kaçma girişiminde bulundu. Polisin kalçasından vurarak etkisiz hale getirdiği D.B., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çarşamba Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hırsızlık, evrakta sahtecilik, uyuşturucu yetiştiriciliği ve ticareti olmak üzere 12 suç kaydı bulunan D.B., hırsızlık suçundan gözaltına alınarak bugün sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan D.B., cezaevine gönderilmeden önce sağlık kontrolü için polis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bu sırada kaçmaya çalışan D.B.’yi durdurmak isteyen görevli polis memuru, önce havaya uyarı ateşi açtı. Uyarılara rağmen kaçmayı sürdüren D.B., hastanenin yanındaki fındık bahçesine yöneldi. Takip sırasında polis memurunun açtığı ateş sonucu kalçasından vurulan D.B., etkisiz hale getirildi. Yaralı D.B., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.