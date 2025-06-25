Beyin ölümü gerçekleşti, organları 3 hastaya nakledildi

Samsun'da 14 Haziran'da rahatsızlanan Arif Günyel, OMÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Günyel, yoğun bakım ünitesine alındı. Günyel'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Samsun Organ Nakli Birimi, aileyle iletişime geçti. Günyel'in ailesi, organ bağışında bulunmayı kabul etti. Operasyonla hastanın iki böbreği ve karaciğeri alındı. Organlar, OMÜ'de organ nakli bekleyen hastalara başarıyla nakledildi.

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