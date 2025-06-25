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        Beyin ölümü gerçekleşti, organları 3 hastaya nakledildi

        SAMSUN'dabeyin ölümü gerçekleşen Arif Günyel'in (64) 2 böbreği ile karaciğeri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen 3 hastaya nakledildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:03 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:05
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        Beyin ölümü gerçekleşti, organları 3 hastaya nakledildi
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        SAMSUN'dabeyin ölümü gerçekleşen Arif Günyel'in (64) 2 böbreği ile karaciğeri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen 3 hastaya nakledildi.

        Samsun'da 14 Haziran'da rahatsızlanan Arif Günyel, OMÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Günyel, yoğun bakım ünitesine alındı. Günyel'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Samsun Organ Nakli Birimi, aileyle iletişime geçti. Günyel'in ailesi, organ bağışında bulunmayı kabul etti. Operasyonla hastanın iki böbreği ve karaciğeri alındı. Organlar, OMÜ'de organ nakli bekleyen hastalara başarıyla nakledildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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