'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) projesiyle ithalat azalacak, doğa korunacak'

TÜRKİYE Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) projesinin önemine değinerek, “Bu projeyle birlikte DOA’nın ‘O’ harfini gördüğünüz şişeler yılda yaklaşık 25 milyar adet üretiliyor ve bunlar çoğunlukla kontrolsüz bir şekilde ya çöp olarak kayboluyor ya doğaya karışıyor. Türkiye sanayicilerimiz ticaret sanayi odalarımız üretimde bulunurken yurt dışından pet veya cam ithal etmek zorunda kalıyor. Her şeyden önce bu sistem bu ithalatı azaltacak, doğayı da koruyacak olan bir sistem” dedi.

Depozito Yönetim Sistemi Samsun Koordinasyon Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapıldı. Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, kamu kurumu ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde bulunan Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen proje kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) cihazı, ambalajlı ürünlerin depozito bedelini tüketiciye ödüyor. Vatandaşlar sistemden yararlanmak için mobil cihazlarına DOA uygulamasını indirerek, DOA kartı ya da TC kimlik numarası ile sisteme girebiliyor. DOA cihazlarının bulunduğu alanlara üzerinde Depozito Yönetim Sistemi işareti bulunan boş ambalajları getiren kullanıcıların hesaplarına, her bir şişe için 25 kuruş teşvik bedeli yansıtılacak. Sistemde biriken bakiyeler hem mobil uygulamada yer alan e-cüzdan aracılığıyla takip edilebilecek hem de banka hesaplarına havale edilebilecek. Aynı zamanda bu bakiyeler, POS cihazı veya karekod destekli alışveriş noktalarında kullanılabilecek.

‘YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYLE GELİŞTİRİLMİŞ DÜZEYDE’ Toplantıda konuşan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, “Bugün gerçekten de Türkiye'de zor bir süreci hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünyada 18 Avrupa Birliği üyesi ülkede toplamda da 60-70 ülkede uygulanan bir sistemi bu kadar hızlı ve bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar geniş bir coğrafyada ilk defa uygulayacağız. Dolayısıyla dünyada bir ilk olacak. Biraz sonra göreceksiniz sistemimiz teknolojik açıdan da diğer ülkelerle kıyaslanmayacak şekilde yerli ve milli teknolojiyle geliştirilmiş düzeyde ve bu bir başlangıç olacak aslında. Sakarya'da başladığı ifadeyle ama aslında Sakarya'da biz sadece 3 ilçede başladık. Yani merkez ilçelerine başladık. Gerçek tam anlamıyla bütün il genelinde bu 7 ilde eş zamanlı olarak başlayacak sistemiz. Dolayısıyla Samsun'u da bu illerimizden bir tanesi olarak belirledik” dedi. BU SİSTEM İTHALATI AZALTACAK Sistemin ithalatı azaltacağını ifade eden Prof. Dr. Pirinççi, “Samsun'da bizler bu projeyi etkili bir şekilde hayata geçireceğiz. İlk 2 makineyle başlayacağız. Sonrasında sayımız hızlı bir şekilde artacak ve 2025 yılı sonunda bütün Türkiye'de 2026 yılı içinde de tam depozitolu sisteme geçecek şekilde hayata geçireceğimiz bir proje olacak. Bu projeyle DOA’nın ‘o’ harfini gördüğünüz şişeler yılda yaklaşık 25 milyar adet üretiliyor ve bunlar çoğunlukla kontrolsüz bir şekilde ya çöp olarak kayboluyor ya doğaya karışıyor. Türkiye sanayicilerimiz ticaret sanayi odalarımız üretimde bulunurken yurt dışından pet veya cam ithal etmek zorunda kalıyor. Her şeyden önce bu sistem bu ithalatı azaltacak, doğayı da koruyacak olan bir sistem” dedi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir temiz bir dünya bırakmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı da “İklim değişikliğinin olumsuz etkileri günden güne daha çok hissedilmekte. Sınırsız tüketim en büyük zararı insana, çevreye, geleceğe vermekte. Ayrıca dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, verimsizleşen topraklar hepimiz için, dünya için ayrı bir tehdit oluşturmakta. Buradan hareketle çevrenin korunmasını bütün bireylerin, ülkelerin ve insanlığın ortak meselesi olarak kabul ediyoruz. Gelecek nesillerimizde daha yaşanabilir temiz bir dünya bırakmak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Doğa tahribatının önüne geçmek için medeniyetimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle hareket etmek tüm unsurlarıyla doğanın korunmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu aklımızdan bir an olsun çıkarmıyoruz. Ve hep beraber kararlıyız. Boşa harcanacak bir tek bir damla suyumuz yok. Kirletilecek tek bir karış toprağımız yok. Doğanın ve canlıların korunmasından daha kıymetli bir şey yok” dedi. Vali Tavlı, “Türkiye Çevre Ajansımız tarafından hayata geçirilecek olan depozite yönetim sisteminin ilk uygulanacağı iller arasında yer alıyor olmasından da büyük bir bahtiyarlık duyduğumuzu, heyecan duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çevre kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra belediyelerimizin atık toplama ve depolama maliyetlerinin azalmasına, düzenli depo sahalarının ekonomik ömrünün uzamasına, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, enerji tasarrufuna, vatandaşlarımızın geri dönüşüm sistemine katılımının görünür hale gelmesine, çevre bilincinin artmasına ve ekonomik değeri yüksek temiz malzemenin geri dönüşüm sektörüne kazandırılmasına katkı sunması hedeflenen Depozite Yönetim Sisteminin başarıyla uygulanması için vereceğimiz her destek çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırım ve geleceğimizin güvencesi olacaktır” diye konuştu.