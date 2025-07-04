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        Samsun'da sitenin istinat duvarı çöktü

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir sitenin istinat duvarı çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:55
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        Samsun'da sitenin istinat duvarı çöktü
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir sitenin istinat duvarı çöktü.

        Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3216’ncı Sokak’taki 6 katlı bir sitenin istinat duvarı sağanak sırasında çöktü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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