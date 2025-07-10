Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren şüpheli ve 2 arkadaşı adliyede (2)
OTOMOBİLLEEZEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'un İlkadım ilçesinde 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada, otomobili ile Mehmet Kalay'ın üzerinden 2 kez geçerek ölümüne neden olan Uğur Yılmaz sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
OTOMOBİLLEEZEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'un İlkadım ilçesinde 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada, otomobili ile Mehmet Kalay'ın üzerinden 2 kez geçerek ölümüne neden olan Uğur Yılmaz sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. M.Y. ve A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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