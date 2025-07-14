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        Otomobil apartmanın garaj kapısına çarptı; yönetici yaralanan sürücüden şikayetçi oldu

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir apartmanın garaj kapısı ve korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü Aysel S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:22 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:25
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        Otomobil apartmanın garaj kapısına çarptı; yönetici yaralanan sürücüden şikayetçi oldu
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde bir apartmanın garaj kapısı ve korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü Aysel S. (58) yaralandı. Apartman yöneticisi, binada oluşan zarar nedeniyle sürücüden şikayetçi oldu.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Körfez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Aysel S.’nin kontrolünü kaybettiği 55 ATN 89 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir apartmandaki garaj kapısı ve korkuluklara çarptı. Kazada, Aysel S., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aysel S., ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Apartman yöneticisi Şükrü İ. (65), binaya zarar verdiği gerekçesiyle otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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